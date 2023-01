Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nenastoupila do výkonu trestu

Tábor – Vypátrali jí táborští kriminalisté.

V uplynulých dnech táborští kriminalisté vypátrali dvaačtyřicetiletou ženu z Táborska, která bez závažného důvodu sama nenastoupila výkon trestu odnětí svobody. Hledaná byla vypátrána dne 30. ledna 2023 v jednom z domů v Táboře – Čelkovicích. Na ženu byl Okresní soudem Tábor vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, za to, že neplatila výživné na své děti. Po provedení nezbytných úkonů byla eskortována dle příkazu do Vazební věznice v Českých Budějovicích a pátrání po ní bylo odvoláno.

Svým neuváženým počínáním si vytvořila další velký problém. Pokud se nyní prokáže podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, může ženě soud pobyt za mřížemi prodloužit.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

31. ledna 2023

