Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nemá řidičské oprávnění

Jindřichův Hradec - Už dvakrát mu soud zakázal řídit, nyní ho chytili policisté znovu. (Hlasová schránka 974 221 116)

Policisté z obvodního oddělení v Třeboni prováděli v sobotu silniční kontrolu. U odbočky do místní části Nová Hlína krátce před půl desátou večer zastavili a zkontrolovali vozidlo značky VW Golf, které řídil muž (24 let) z Českobudějovicka. Ten policistům nepředložil doklady potřebné pro řízení vozidla. Hlídka následnou lustrací zjistila, že muž není držitelem žádného platného řídičského oprávnění a má vysloveny dva zákazy řízení motorových vozidel a to až do roku 2020, resp. 2023. Tímto jednáním se dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů znovu skončit před soudem.

6. ledna 2019

