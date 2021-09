Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nehody cyklistů

Strakonice – Alkohol nepatří za volant ani za řídítka.

Včerejšího dne 8. září 2021 řešili dopravní policisté dvě nehody dvou cyklistů.

Kolem 23,15 hodin došlo k nehodě na pozemní komunikaci v katastru obce Řepice, kde cyklistka (39 let) jela od Domanic směrem na Strakonice, když po projetí levotočivé zatáčky, na rovném úseku, nezvládla řízení a vjela mimo komunikaci, kde narazila do svodidel. I přesto, že měla žena na hlavě ochranou cyklistickou helmu, utrpěla při nehodě zranění, se kterým musela být převezena do nemocnice. U nehody sehrál svoji roli totiž alkohol. Dechová zkouška ukázala pozitivní výsledek 1,75 promile.

Druhá dopravní nehoda se stala na silnici I. třídy v ulici náměstí Svobody ve Volyni v 19,10 hodin. Cyklista při brždění dostal na znečištěné komunikaci (zřejmě motorový olej, nafta) smyk a spadl z kola. Při pádu utrpěl zranění, se kterými skončil v nemocnici. Na místo se dostavili také hasiči HZS Strakonice, kteří odstranili závadu na komunikaci. Dechovou zkoušku policisté na místě z důvodu zranění neprovedli. Zda byl řidič pod vlivem ukáže až výsledek z krve.

Cyklisté zřejmě zapomínají, že jsou účastníky silničního provozu stejně jako řidiči a pití alkoholu před jízdou či během jízdy, je i pro ně zákonem striktně zakázáno. Cyklistovi, který jede na jízdním kole pod vlivem alkoholu, hrozí nejen že havaruje, ale za dopravní přestupek mu může být uložena ve správním řízení pokutu až do výše padesáti tisíc korun. Blokové řízení zákon v tomto případě nepřipouští.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

9. září 2021

vytisknout e-mailem