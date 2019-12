Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Narazil do stromu

Písek – Sekepov – Mladý řidič nezvládl smyk a dostal se s vozem mimo komunikaci.

Písečtí dopravní policisté prošetřují okolnosti včerejší vážné dopravní nehody, ke které došlo krátce po půl páté odpoledne. Mladý řidič (1998) jel s vozidlem značky Škoda Octavia po silnici I/19 ve směru na Milevsko. V katastru obce Sepekov se dostal při projíždění levotočivé zatáčky s automobilem do smyku, který nezvládl, vyjel mimo komunikaci a narazil do vzrostlého stromu. Řidič při dopravní nehodě utrpěl zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice.

Varujeme všechny řidiče, jezděte opatrně, nepřeceňujte své schopnosti, styl a rychlost jízdy vždy přizpůsobujte aktuálním podmínkám na silnicích a věnujte řízení maximální pozornost, předvídejte.

Bezpečné návraty domů, to je náš společný cíl.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

5. prosince 2019

