Na svědomí má několik krádeží

České Budějovice - Zlodějka a její kumpán v akci.

Devětadvacetiletou ženu a osmadvacetiletého muže podezírají policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory ze spáchání přečinu krádeže. Podezřelá kradla od července až do konce srpna na různých místech na Českobudějovicku. Z areálu jedné restaurace rychlého občerstvení ukradla jízdní kolo, navštívila také velkoobchod s nábytkem, kde ukradla svíčku a třináct kusů umělých květin a společně s podezřelým pak měla ze skladu jednoho podniku ukrást klíče od automobilu a pokusit se ujet. Žena způsobila škodu ve výši minimálně 7 000 korun. Do dvou týdnů by měla dvojice stanout před soudem. Policisté případ prověřují formou zkráceného přípravného řízení.

15. září 2019

