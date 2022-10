Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Muž se opakovaně dopustil zpronevěry

Jindřichův Hradec- Použil firemní platební kartu pro svoji potřebu.

Jindřichohradečtí policisté v uplynulých dnech sdělili osmadvacetiletému muži z Jindřichohradecka podezření ze spáchání třech přečinů a to z přečinu zpronevěra, krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Zmíněný muž v letošním roce od února do července jako zaměstnanec společnosti použil jemu svěřenou firemní platební kartu při nákupech a platbách za zboží, které použil pro svoji potřebu. Přitom si byl vědom toho, že předmětná platební karta mu byla svěřena zaměstnavatelem a určena pouze k platbám při nákupech pohonných hmot do firemního vozidla a k úhradám za opravy tohoto vozidla. Podezřelý se uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl za takový čin v roce 2020 Okresním soudem v Pelhřimově odsouzen.

V červenci rovněž v této společnosti odcizil platební kartu s přiloženým pin kódem, ze které následně vybral ve třech případech finanční hotovost, kterou si ponechal také pro svoji potřebu. Poškozené firmě byla způsobena škoda za téměř 40.000 korun.

Muži nyní hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

19. října 2022

