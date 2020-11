Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Motorkáři v lese

Tábor – V době Covidu svým nezákonným jednáním zaměstnali zdravotnickou záchrannou službu, policisty i lékaře a personál nemocnice.

V odpoledních hodinách neděle dne 22. listopadu 2020 vyjížděli policisté a zdravotníci záchranné služby do lesního prostoru v katastru obce Hlavatce. Dle přijatého oznámení zde na motorkách jezdili minimálně dva mladíci ve věku 20 a 24 let, kdy mladší z nich havaroval. V důsledku pádu utrpěl blíže neurčená zranění a po ošetření na místě byl převezen do táborské nemocnice. Policisté na místě zjistili, že uvedení mladíci z nedaleké obce Želeč porušili svým jednáním hned několik zákonů. K řízení motorek neměli příslušná řidičská oprávnění, na motorkách nebyly umístěny tabulky poznávacích značek a vedle zakázané jízdy v lese mladíci rovněž neoprávněně k jízdě užili i pozemní komunikaci. Dopustili se tak přestupků proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích a zákonu o lesích. Policisté jejich jednání zadokumentovali a přestupky následně postoupí k projednání příslušným správním orgánům, které rozhodnou o uložení sankcí.

Ani to však nebylo vše. Krátce po deváté hodině dopolední pondělí dne 23. listopadu přijali táborští policisté oznámení z nemocnice, že zraněný mladík (20) svévolně nemocnici opustil. V důsledku zranění hlavy může být v ohrožení života. Lékaři proto urgentně žádají o jeho vypátrání. Do akce tak byly nasazeny další policejní hlídky. Těm se ve spolupráci s rodinou podařilo mladíka rychle vypátrat a během hodiny předat zdravotnické záchranné službě k opětovnému převozu do nemocnice.

Co více, zejména v této době, kdy nemocnice a složky IZS svádějí nerovný boj s Covidem, k jednání mladíků dodat.

25. listopadu 2020

