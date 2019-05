Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Mladý záchranář 2019

Jihočeský kraj - Děti si mohly vyzkoušet práci hasičů a policistů.

Finálové kolo soutěže Mladý záchranář 2019, proběhlo včera v areálu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Soutěž, která se těší již několik let velké oblibě dětí i učitelů, dospěla včera do svého finále. Během finálového kola, kterému předcházela dvouměsíční intenzivní práce dětí, které zodpovídaly nelehké otázky z oblasti hasičské i policejní práce, si jejich zaměstnání mohly vyzkoušet v praxi. Policisté děti podrobili testu z jejich znalostí v oblasti dopravy, bezpečného chování na internetu a bezpečného chování všeobecně. Dále si zkusily fyzické testy, kterou jsou součástí přijímacího řízení do služebního poměru, a také střelbu z kuše. Hasiči pak dětem umožnili zkusit si reálný zásah. Do prvního kola se přihlásilo více jak šedesát pětičlenných tymů dětí s jejich učiteli. Finále se pak zúčastnilo celkem třináct týmů. Týmy soutěžily v mladší a starší kategorii. Všem patří velké poděkování za snahu, kterou prokázali při plnění úkolů. Vítězům gratulace, a těšíme se na další ročník.

Na dnešek připadá Pomněkový den - den pohřešovaných dětí, čehož policisté využili již při včerejší soutěži a dětem a dospělým připomněli jak důležité je, aby se chovali bezpečně, a jak se mají chovat v případě, že se dítě ztratí. Dnešního dne pak policisté na toto téma hovořili s dětmi v rámci besed ve školních zařízeních a další osvětu tohoto tématu chystají na víkendové akce, kterých se policejní preventisté zúčastní například v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku a ve Vodňanech na Strakonicku.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

25. května 2019

