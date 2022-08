Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Měl zákaz, ale řídil

Písek - Do dvou týdnů znovu skončí před soudem.

Policisté z píseckého dopravního inspektorátu řeší případ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V neděli 14. srpna zastavili v ulici Čelakovského v Písku řidiče vozidla značky Škoda Fabia. Ten jel ve směru z Českých Budějovic. Při kontrole nepředložil policistům řidičský průkaz ani doklad o pojištění vozidla. Policisté následně provedenou lustrací zjistili, že tento řidič (22 let) z Českobudějovicka řídil, ačkoliv mu byl Okresním soudem v Českých Budějovicích uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Do dvou týdnů by tak měl stanout znovu před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

15. srpna 2022

