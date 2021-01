Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Měl zákaz a řídil

Jindřichův Hradec - Dopustil se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je podezřelý muž (47 let) z Jindřichohradecka. Ten dne 20. ledna řídil osobní automobil značky Seat v obci Jarošov nad Nežárkou ve směru od Popelína. Byl zastaven a kontrolován jindřichohradeckými dopravními policisty. Řidi však nepředložil řidičský průkaz. Následnou lustrací policisté zjistili, že má muž uložen zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do března tohoto roku. Dechová zkouška na alkohol ukázala negativní výsledek. Policisté řidiči zakázali další jízdu. Případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout znovu před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

29. ledna 2021

vytisknout e-mailem