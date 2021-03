Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Majitelé chat pozor

Tábor – Zloděj v chatové osadě.

Pátráme po pachateli, který v závěru uplynulého týdne, konkrétně v době od čtvrté hodiny odpolední čtvrtku dne 11. března do deváté hodiny dopolední neděle dne 14. března 2021, vnikl do oploceného prostoru chatové osady Šibenný vrch, přiléhající k Chýnovské ulici v Táboře – Měšicích. Dle poškozených majitelů vnikl násilím do dvou chat a do dvou dřevěných přístřešků, které prohledal. Prvotním zjištěním odcizil zřejmě jen jednu plechovku piva. Chatařům však způsobil zatím přesně neučenou hmotnou škodu na majetku.

Po pachateli pátrají policisté táborského obvodního oddělení. Jakékoliv další poznatky k danému skutku, zejména k výskytu podezřelé osoby či osob v uvedené chatové osadě, sdělte prosím policistům na jejich služebně v Divadelní ulici či telefonní lince 974 238 700. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

15. března 2021

