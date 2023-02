Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kriminalisté objasnili sérii vloupání do vozidel

Český Krumlov – Pachatelé svým jednáním způsobili celkovou škodu přesahující částku 112 000 korun.

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově v těchto dnech zahájili trestní stíhání čtveřice pachatelů, kteří mají na Českokrumlovsku na svědomí sérii vloupání do vozidel a v jednom případě také vloupání do výlohy. Způsob jednání pachatelů byl ve všech případech totožný. Vždy rozbili nejméně jedno z oken vozidla, přes které do něho následně vnikli a kradli. Pachatelé tímto způsobem stihli od prosince loňského roku do poloviny února letošního roku vykrást nejméně jedenáct vozidel. V jednom případě z vozidla nic neodcizili. V rámci svých krádeží se obvinění zaměřovali především na finanční hotovost, potraviny anebo věci větší hodnoty. Pachatelé svým jednáním způsobili celkovou škodu přesahující částku 112 000 korun. Díky dobré práci kriminalistů však nyní spadla klec a všichni čtyři pachatelé si již z jejich rukou převzali usnesení o zahájení trestního stíhaní jejich osob. Kromě jednoho pachatele se všichni dopustili recidivy, neboť byli za obdobný čin v posledních třech letech již pravomocně potrestáni. Tito pachatelé mohou za spáchání přečinů krádež vloupáním a poškození cizí věci v případě prokázání viny od soudu odejít až s tříletým trestem odnětí svobody. Pachateli, který půjde za spáchání uvedených přečinů před soud poprvé, hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na dvě léta.

16. února 2023

