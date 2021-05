Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádeže ve sklepích

České Budějovice - Další jízdní kolo změnilo majitele.

Krádeže jízdních kol jsou bohužel v Českých Budějovicích velmi častým případem a to jak na ulicích, tak i ve sklepích domů. Jeden z posledních případů vyšetřují českobudějovičtí policisté z městské části Čtyři Dvory. Dosud neznámý pachatel od soboty do včerejšího dne vnikl do domu na Husově třídě č. 39, kde následně odcizil pánské horské jízdní kolo značky SPIDER s příslušenstvím, kdy byla majiteli způsobena škoda za více 28 000 korun.

Policisté žádají občany, aby prováděli pravidelnou kontrolu míst, kde mají tyto žádané dopravní prostředky uklizené.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

26. května 2021

