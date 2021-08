Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež vloupáním do stánku s občerstvením

Tábor – Veselí nad Lužnicí – Pozor u místních pískoven.

Pátráme po zloději, který se v době od sedmé hodiny večerní pondělí dne 2. srpna do desáté hodiny dopolední následujícího úterý dne 3. srpna 2021 vloupal do stánku s občerstvením, umístěného na parkovišti u Vlkovské pískovny (zadní parkoviště blíže k obci Vlkov). Po násilném vstupu zde odcizil výčepní zařízení, tzv. „kostku“, s označením LINDR 70/K, a to včetně dvou kusů narážečů. Dále nepohrdl ani automatem na dětské kuličky. Vlastní krádeží a poškozením objektu stánku způsobil škodu ve výši bezmála 40 000 korun.

Po zloději či zlodějích, stejně jako po odcizeném zařízení, pátrají policisté veselského obvodního oddělení. Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění tohoto skutku, a to zejména k výskytu podezřelé osoby či osob, potažmo vozidla na místě činu, sdělte prosím policistům na jejich služebně na náměstí T. G. Masaryka ve Veselí nad Lužnicí či telefonní lince 974 238 760. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

4. srpna 2021

