Krádež ve stánku

České Budějovice - Mladík čelí trestnímu řízení.

Nejméně tři případy krádeže vloupáním na území krajského města má pravděpodobně na svědomí 26letý muž z kraje Vysočina. V listopadu loňského roku odcizil v osobním vozidle mobilní telefon a finanční hotovost. Pak „si dal dva měsíce klid“ a v trestné činnosti pokračoval v druhém lednovém týdnu. To se v noční době vloupal do stánku s občerstvením u jednoho z nákupních center, kde odcizil peníze s příslušenstvím. Po pár dnech se do stejného stánku vloupal opětovně, kde si přivlastnil peníze.

Svým protiprávním jednáním způsobil majitelům škodu za více jak 14 000 korun.

Případy nejprve vyšetřovali policisté jednotlivých základních útvarů. Ve středu v noci byl zmíněný mladík zadržen při jiné trestné činnosti a k popsaným krádežím se doznal. Českobudějovičtí kriminalisté z oddělení obecné kriminality ho v rámci výjezdu zadrželi a následně mu předali usnesení o zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání přečinu Krádež.

27. ledna 2023

