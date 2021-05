Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež na parkovišti

Strakonice – Auto bez katalizátoru.

Ve středu 26. května 2021 oznámila žena na linku 158, že jí v noci kdosi odcizil ze zaparkovaného vozidla Opel Zafira katalizátor. Vozidlo měla přes noc zaparkované na parkovišti před supermarketem v ulici Volyňská ve Strakonicích. Způsobená škoda je vyčíslena na 8 000 korun. Podobné případy se množí i v rámci Jihočeského kraje. Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění těchto skutků, a to zejména k výskytu podezřelých osob, které by se uvedených krádeží mohly dopouštět, sdělte na tel. čísle Obvodního oddělení Strakonice 974 234 700 nebo na lince 158.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

27. května 2021

