Havaroval v centru města

České Budějovice - Policisté zjistili, že je opilý.

K dopravní nehodě přímo v centru města došlo dne 20. listopadu před šestou hodinou ranní. Řidič (21 let) z Českobudějovicka jel ve vozidle značky Hyundai. Na křižovatce ulic Husova tř., J. Boreckého a O. Nedbala však nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a vlastnostem vozidla a vyjel v pravo mimo komunikaci na chodník a narazil do oplocení jednoho domu a do elektrického rozvaděče v ulici Husova tř. v Českých Budějovicích. Policisté přijeli na místo nehody a provedli u řidiče dechovou zkoušku s pozitvním výsledkem více než 1,8 promile alkoholu v dechu. Při nehodě vznikla škoda ve výši 90 000 korun. Řidič je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případem se zabývají českobudějovičtí dopravní policisté.

21. listopadu 2021

