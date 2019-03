Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Gentleman silnic

Jihočeský kraj - České Budějovice - Dnes proběhlo na státním hradu Nové Hrady ocenění čtveřice mužů, kteří svým činem zachránili lidské životy.

STATEČNÍ ŘIDIČI VYSVOBODILI ŽENY Z POTÁPĚJÍCÍHO SE AUTA

Mladá žena nezvládla zasněženou zatáčku a sjela autem do hasičské nádrže plné ledové vody. Ona i její spolujezdkyně jsou na živu díky pohotovému zásahu několika řidičů, kteří jeli za nimi. Hned čtyři odvážní muži totiž neváhali, u nehody zastavili a v mrazu skočili do vody obětem na pomoc. Společnými silami se jim podařilo uvolnit dveře a obě ženy z vozidla vytáhnout. Za statečnou a pohotovou reakci získali všichni čtyři zachránci ocenění Gentleman silnic.

V lednu letošního roku mladou řidičku překvapil na cestě v obci Strážkovice na Českobudějovicku čerstvý sníh s náledím. Žena v zatáčce nezvládla řízení, auto proletělo plotem a skončilo na střeše v zamrzlé hasičské nádrži. Led se ale pod tíhou vozu prolomil a řidička spolu se spolujezdkyní začaly mizet pod hladinou ledové vody. Ženy byly uvězněné v potápějícím se autě a o jejich životech začaly rozhodovat vteřiny.

Nehodu zaznamenala jiná řidička jedoucí okolo, okamžitě vystoupila ze svého vozu a máváním se snažila zastavit dopravu a na nehodu upozornit. Okolo ní projelo několik aut bez povšimnutí, než zastavil posypový vůz, za jehož volantem byl Štěpán Gajdoš. Když zjistil, co se děje, neváhal a ihned se vrhl po pás do ledové vody. Za ním už zastavil další řidič, Jiří Vávra, který vezl svou dceru k lékaři. Navzdory tomu pohotově skočil do nádrže za Štěpánem Gajdošem, aby společně zabojovali o život dvou žen.

Muži se museli poprat s kusy plotu a hrubou vrstvou ledu, které bránily otevření dveří. Naštěstí se jim nakonec povedlo otevřít přední dveře a vytáhnout řidičku. Následně uvolnili i zadní dveře a vyprostili spolujezdkyni. Někdy v tomto okamžiku přišla na pomoc v boji s ledovým živlem další posila. U nehody zastavili rybáři Václav Matějka a Petr Beneš, kteří pomohli vytáhnout obě ženy na břeh. Situace vypadala velmi vážně, protože starší z žen upadla do bezvědomí. Muži však oběma obětem poskytli první pomoc a bezvládnou ženu se jim podařilo na místě probrat.

U nehody postupně zastavili i další ohleduplní řidiči, kteří pomohli dostat ženy bezpečně na břeh a pomocí lana vytáhli zachránce z nádrže ven. Promrzlé účastníky nečekaného boje o život zabalili do dek a vyčkali s nimi na příjezd záchranky. „Nebýt pohotového zásahu čtyř mužů, ženy z havarovaného auta by nejspíše utonuly,“ dodává k příběhu tiskový mluvčí jihočeských policistů por. Bc. Milan Bajcura, který zachránce na ocenění nominoval.

Hrdinové Jiří Vávra, Štěpán Gajdoš, Václav Matějka a Petr Beneš za záchranu životů v úterý 26. března převzali titul Gentleman silnic. Ocenění jim na státním hradě Nové Hrady předali zástupci projektu Gentleman silnic i Policie ČR. Jedná se v pořadí o 159., 160., 161. a 162. titul Gentleman silnic.

Gentleman silnic je společným projektem České pojišťovny a Policie ČR, který vznikl v roce 2004 s cílem motivovat účastníky silničního provozu k tomu, aby si pomáhali a nebyli k sobě lhostejní. Prvním Gentlemanem silnic se v prosinci 2004 stal Jiří Lukáč z Albrechtiček na Novojičínsku, který vytáhl z hořícího automobilu tehdy sedmnáctiletého mladíka. Od té doby už ocenění převzalo více než 160 lidí po celé České republice.

www.gentlemansilnic.cz

Pro další informace kontaktujte:

Ivana Buriánková, vedoucí projektu Gentleman silnic, tel: 224 550 319, ivana.buriankova@ceskapojistovna.cz

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

26. března 2019

vytisknout e-mailem