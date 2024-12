Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dvě různá místa, dva muži, kteří si chtěli vzít život

Jihočeský kraj - Ředitel jihočeské policie předal ocenění policistům a všímavému občanovi za záchranu lidských životů.

Ředitel jihočeské policie dne 2. prosince během slavnostního slibu nových policistů ocenil tři muže - dva policisty a jednoho občana, kteří se v nedávné době zasadili o záchranu lidských životů. Slavnostní událost se konala v prostorách bývalé kaple Krajského ředitelství policie jihočeského kraje, kde do služebního poměru vstupovalo sedm nových policistů. Poté, co nově nastupující policisté složili služební slib, ředitel jihočeské policie brig. gen. Luděk Procházka spolu s panem plk. Zdeňkem Melicharem, ředitelem Územního odboru Jindřichův Hradec předal ocenění za zachráněné lidské životy.

Prvními oceněnými byli dva policisté z obvodního oddělení Nová Bystřice, prap. David Hrádek a pprap. Petr Kaifer, kteří v neděli 24. listopadu zažili během služby velmi dramatické chvíle. Krátce po 18. hodině je vyslal operační důstojník do jednoho domu v Nové Bystřici, odkud volal nešťastný muž s tím, že chce ukončit svůj život. Policisté po příjezdu na místo zaslechli přes uzamčené dveře slabé volání o pomoc. Neváhali, dveře vykopli a uvnitř nalezli muže v tratolišti krve. Byl pořezán na krku. Policisté mu okamžitě poskytli první pomoc, zastavili krvácení a počkali na příjezd zdravotnické záchranné služby. Svým jednáním jednoznačně přispěli k záchraně života tohoto muže. Ředitel oběma policistům udělil kázeňskou odměnu.

Druhým oceněným byl všímavý řidič pan Milan Hejhal, který jel se svým známým v neděli 10. listopadu před 23. hodinou po Žďákovském mostě. Najednou si všimli, že na druhé straně zábradlí mostu stojí nějaký muž. Došlo jim, že chce skočit. Okamžitě zastavili a zavolali na linku 158. Pan Hejhal věděl, že jde o čas, a proto se rozhodl vydat se směrem k dotyčnému muži, aby s ním zkusil navázat hovor. Muž neustále vyhrožoval, že spáchá sebevraždu. Až do příjezdu policistů se ho pokoušel přesvědčit, aby od svého úmyslu upustil. Díky velmi citlivě vedenému rozhovoru se mu to nakonec podařilo. Nešťastníka přemluvil, aby přelezl zábradlí zpět. Ihned poté se ho ujali zdravotníci a převezli jej k dalšímu ošetření. Pan Hejhal, přesto že dotyčného muže neznal, nebyl lhostejný a udělal vše proto, aby mu jeho plán skončit se svým životem rozmluvil. A za to mu patří obrovské poděkování. Od ředitele jihočeské policie obdržel pamětní minci.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

2. prosince 2024

vytisknout e-mailem