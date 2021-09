Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehoda pod vlivem návykových látek

Strakonice – Střet osobáku s nákladním vozidlem.

V úterý 31. srpna 2021 před 13 hodinou vyjížděli dopravní policisté na oznámenou dopravní nehodu, ke které došlo na silnici II. třídy u obce Svinětice. Řidič osobního automobilu jedoucí ve směru od obce Svinětice na Vodňany v prudké pravotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost jízdy, přejel do protisměru, kde narazil do levé přední části protijedoucího nákladního vozidla s návěsem. Dopravní policisté na místě nehodu zadokumentovali, kdy u řidiče osobního automobilu zjistili pozitivní výsledek orientačního testu na přítomnost návykových látek, a to na látku THC. Sedmatřicetiletý muž za volantem osobního automobilu utrpěl lehké zranění, se kterým byl převezen na ošetření do nemocnice. Řidič nákladního vozidla vyvázl bez zranění. Hmotná škoda na vozidlech se odhaduje na 190 000 korun. Dopravní nehodu šetří policisté Dopravního inspektorátu Územního odboru Strakonice.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

1.září 2021

vytisknout e-mailem