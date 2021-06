Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehoda na parkovišti

České Budějovice - Viděli jste nehodu v obci Temelín? Kontaktujte policisty.

Českobudějovičtí dopravní policisté se obrací na případné svědky dopravní nehody, která se stala dne 11. června v době od 06:15 do 11:00 hodiny v obci Temelín na služebním parkovišti u elektrárny Temelín (konkrétně se jednalo o parkoviště "C"). Dosud nezjištěný řidič s neznámým vozidlem narazil do zde zaparkovaného vozidla značky Škoda-Rapid a způsobil na něm škodu na předním nárazníku a přední kapotě v hodnotě 20 000 korun. Poté z místa nehody ujel, aniž by nehodu oznámil. Pokud jste byli svědky této nehody, kontaktujte, prosím, policisty na telefonním čísle 974 226 588 nebo přímo na lince 158. Za spolupráci děkujeme.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

16. června 2021

vytisknout e-mailem