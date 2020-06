Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravně bezpečnostní akce - Prázdniny

Jihočeský kraj - Dojeďte do cíle svých cest v pořádku, dodržujte silniční předpisy. (Hlasová schránka 974 221 116)

Do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce související se začátkem prázdnin se jako každý rok zapojí i náš kraj. S ohledem na ne přílíš příznivý vývoj dopravní nehodovosti se na naše silnice vypraví desítky policistů, kteří budou dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Akce startuje dnes a se zvýšeným počtem policejních hlídek se na silnicích budete potkávat do neděle. Apelujeme na řidiče, aby dodržovali pravidla silničního provozu a byli na svých cestách k sobě navzájem ohleduplní. Denně evidujeme v našem kraji několik desítek dopravních nehod, z nichž některé končí tragicky. U většiny dopravních nehod je na vině nesprávný způsob jízdy, vysoká rychlost, nevěnování se řízení a další porušení silničních pravidel. Mimo řidiče vozidel se o prázdninách na naše silnice v hojném počtu vydají motocyklisté a cyklisté. Dodržování pravidel platí pro všechny účastníky silničního provozu. Cyklisté by neměli zapomínat na nošení ochranných prvků, přileb. Náš kraj je cyklisticky velmi oblíbený a s tím souvisí i počty kolizí právě této skupiny účastníků silničního provozu.

Chodec, cyklista, řidič či motocyklista, všem vám přejeme šťastný příjezd do cíle svých cest a také návrat domů.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

26. června 2020

