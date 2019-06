Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dealeři skončili ve vazbě

Prachatice – Prachatickým kriminalistům se podařilo dostat muže a ženu, kteří prodávali pervitin, před soud. (Hlasová schránka 974 236 116)

Prachatičtí kriminalisté zahájili usnesením trestní stíhání dvou obviněných ze Strakonicka, 30letého muže a 27leté ženy, z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Obvinění prodávali během uplynulého roku ve Vimperku psychotropní látku pervitin. Muž ho prodal nejméně pěti osobám v množství 116 gramů a žena nejméně čtyřem osobám v množství minimálně dvou gramů, a to i přesto, že již byla za obdobný přečin v posledních třech letech pravomocně odsouzena okresním soudem.

Oba obviněné se podařilo prachatickým kriminalistům zadržet po předchozím souhlasu státního zástupce ve středu. Ti je umístili do policejní cely. V pátek kriminalisté podali na okresní státní zastupitelství návrh na vzetí obou obviněných do vazby, který soudce akceptoval a oba do vazby poslal. V případě prokázání viny muži hrozí trest odnětí svobody až na pět let a ženě hrozí za opakovaný trestný čin až desetileté vězení.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

23. června 2019

