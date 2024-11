Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Další podvody při obchodování s kryptoměnou

Táborsko - Místo očekávaných zisků přišly dvě ženy o celoživotní úspory.

Táborští kriminalisté prověřují další dva útoky podvodníků, kteří nalákali své oběti na výhodné investice do kryptoměn. Očarovat lákovou nabídkou se tentokrát nechaly dvě ženy z Táborska. Obě reagovaly na reklamu na internetu.

Inzerát, který zaujal poškozenou ženu (1948), sliboval výhodné zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím investic do kryptoměn. Proto se rozhodla zareagovat na inzerát. Okamžitě jí kontaktoval domnělý investiční specialista, který poškozené pod legendou zhodnocení úspor zaslal odkaz na investiční platformu a na kryptopeněženku. Dále poškozenou přiměl k provedení celkem sedmi plateb na různé bankovní účty, vedené v České republice. K výplatě investic nedošlo a podvodníci mlčí. Způsobená škoda přesáhla částku jeden milion korun.

I v druhém případě se inzerátem, slibujícím velké zisky, nechala zlákat žena (1974). Vyplnila kontaktní údaje a následoval kontakt s podvodníkem. Domnělí investiční poradci s ní komunikovali prostřednictvím internetu a komunikačních aplikací. Dříve, než po ní údajný poradce požadoval úhradu investic, zaslal poškozené přes platební kartu částku 50 EUR, aby podpořil tvrzení funkčnosti celého systému investování. Zároveň jí zaslal internetové odkazy na investiční platformy a její uživatelské účty, do kterých měla poškozená náhled. Na základě domluveného postupu předala žena požadovanou finanční částku kurýrovi s tím, že uvedená částka bude převedena na kryptoměnu do aplikace a na peněženku poškozené. Za účelem investic převedla žena ve čtyřech platbách další finanční prostředky na účet určený „poradcem“. Poté byla spravena o tom, že musí zaplatit v hotovosti kurýrovi další částku na to, aby byly její zhodnocené investice uvolněny a vyplaceny. Poté se podvodník odmlčel a k výplatě peněz nedošlo. Poškozené se ve stejné době ozval ještě jeden investiční specialista. Ten jí přiměl k zaplacení vstupního poplatku, což učinila. Jako důkaz, že vše funguje, obdržela téměř dva tisíce korun, jako první výplatu zhodnocené investice. Poradce jí přemluvil k další investici. Aby nebylo legendám konec, přišel podvodník s další, a to že je nutné uhradit bankovní půjčku ve výši 3.000,- EUR, jinak přijde o všechny své investované finanční prostředky, což ze strachu učinila. Rozčarování přišlo, když požádala o výplatu svých zhodnocených investic. Podvodníci se odmlčeli a peníze zpět nepřišly. I v tomto případě přesáhla škoda jeden milion korun.

Policisté apelují:

Pokud nerozumíte oblasti virtuálních měn a investování, poraďte se o této problematice ve své bance či u svého finančního poradce.

O investiční společnosti si zjistěte maximum informací a recenzí.

Neinstalujte si do vlastních elektronických zařízení žádné programy, které umožňují dálkový přístup jiným osobám k vašemu zařízení.

Neznámým lidem nepovolujte vstup do internetového bankovnictví.

Neposílejte neznámým lidem, byť jen kopie, osobních dokladů a důležitých dokumentů.

Nereagujte na reklamy slibující velmi výhodné finanční transakce.

Nespolupracujte na přeposílání finančních prostředků.

nereagujte na žádosti o sdělení přístupových hesel, PINu, ani jiného ověřovacího kódu.

Vyzkoušejte si www.kybertest.cz a zjistěte, kde máte mezery. Buďte připraveni!

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 18. listopadu 2024

