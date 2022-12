Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Další podvedený při investování

Táborsko - Při investování přes internet si dejte velký pozor na podvodníky!

Vidina snadného a rychlého zbohatnutí nahrává podvodníkům, kteří lákají na velmi výhodné zhodnocení vkladů a investování na zahraničních trzích.

Táborští kriminalisté pátrají po dosud neznámém pachateli internetového podvodu. Muž z Táborska se rozhodl zkusit štěstí na internetu a zúročit své úspory. Zaujala ho reklama nabízející možnost investovat v oblasti obchodování s energiemi. Tím, že na nabídku reagoval a vyplnil vstupní formulář, se rozjel kolotoč telefonátů, kde dostal instrukce, co musí udělat, aby mohl investovat. Falešný bankéř ho přesvědčil, aby si do svého počítače nainstaloval aplikaci, která umožnila podvodníkovi přístup do jeho počítače a do jeho internetového bankovnictví. V následujícím telefonátu byl vyzván k vložení vstupní investice. Následně byl opakovaně vyzván, aby potvrdil transakci, neboť došlo k chybě a platba nelze uskutečnit. Podvedený muž učinil vše podle instrukcí.

Potom již přišlo na řadu jen zděšení, neboť neznámý pachatel sjednal bez jeho vědomí a souhlasu úvěr na jeho jméno. Peníze nechal zaslat na účet podvedeného. Než se poškozený vzpamatoval, vybral podvodník z jeho účtu více než 1,5 milionu korun.

Policisté upozorňují, že vyšetřování těchto podvodů je velmi komplikované a zdlouhavé. Ne vždy se podaří pachatele dopadnout. Peníze často skončí na neznámých účtech v zahraničí.

Apelujeme na uživatele internetového bankovnictví, aby byli maximálně obezřetní a nehnali se za vidinou snadného získání peněz bezhlavě!

Považujeme za důležité připomenout několik preventivních rad.

Nikomu cizímu po telefonu:

nesdělujte své osobní údaje

nezasílejte ofocené osobní doklady

nesdělujte mu tištěné informace z platební karty

nesdělujte kód, kterým by vzdáleně přistupoval k vašemu počítači

pokud je k vašemu počítači někdo z nějakého důvodu vzdáleně připojen, tak neprovádějte přihlášení do svého internetového bankovnictví

nesdělujte bankovní autorizační SMS kódy,

cizí osobě neautorizujte platbu

v počítači mějte nainstalovaný antivirový program

v internetovém bankovnictví mějte nastaveny co nejnižší limity a zvyšujte je jen na aktuální potřebu zaplacení konkrétní platby.

Pokud se vám již něco podobného stalo nebo v budoucnu stane, věc bezprostředně oznamte na Policii ČR prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně a informujete svůj bankovní ústav.

Zálohujte si veškerou komunikaci a následně jí předložte policistům.

4. prosince 2022

