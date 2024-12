Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Bezpečný advent

Prachatice – Policisté varují občany před možnými riziky, spojenými s předvánočním obdobím. (Hlasová schránka 974 236 116)

Již tradičně se policisté na Prachaticku v době adventu vydávají za občany například do nákupních center a na různé „vánoční akce“, kde je předpoklad větší koncentrace osob. Jedná se o místa, kde by mohlo docházet ke krádežím. Policisté proto v těchto místech dohlíží na kapsáře a kontrolují zaparkovaná vozidla, zda v nich jejich majitelé nenechali cennosti. V případě takového zjištění jejich majitele na to upozorní. S nárůstem internetových podvodů policisté neopomínají občany upozornit ani na nutnost být obezřetný při nakupování přes e-shopy, protože právě s nákupy na poslední chvíli hrozí, že při neopatrném počínání zaplatí některému z podvodníků za zboží, které nikdy nedorazí.

Několik preventivních rad:

při návštěvě vánočních trhů a nákupech si dávejte pozor na své osobní věci

kabelky nenechávejte volně ležet v nákupních košících a mějte je vždy pod kontrolou

doklady noste odděleně od finanční hotovosti

na platební karty si neznačte PIN kód

objednávejte zboží jen z ověřených a důvěryhodných zdrojů

ve svých vozidlech nenechávejte na viditelných místech žádné předměty

věci ukládejte do zavazadlového prostoru vozidla

nenechávejte ve vozidlech cenné věci (telefony, navigace, notebooky, fotoaparáty apod.)

připravte se na zvýšený provoz

por. Bc. Martina Joklová

11. prosince 2024

vytisknout e-mailem