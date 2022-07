Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Bezpečně u vody 2022

Písek – Návštěvníci sedmého ročníku akce Bezpečně u vody si s policisty den velmi užili.

V sobotu 16. července proběhla v areálu Rekreačního střediska na Štědroníně na Písecku akce s názvem Bezpečně u vody. Jde již o sedmý ročník a v rámci republiky probíhá na různých vodních plochách.

Pravidelně se do této aktivity zapojujeme také na Orlické přehradě. Jihočeští policisté společně s kolegy ze Středních Čech letos pojali akci ještě z jiného pohledu. Kromě kontrol zaměřených na vůdce plavidel, které jsem i tuto sobotu společně se Státní plavební správou prováděli, jsme se zaměřili také na veřejnost a rodiny s dětmi. Statistická čísla posledních let mluví neúprosně, každý rok v Česku utone na 200 lidí. Takto vysoké číslo nemají ani přímořské země! Pojďme to společně změnit!

Během sobotního odpoledne jsme pro návštěvníky akce připravili ukázky techniky, práci policejních kynologů, dopravních policistů i potápěčů. Policejní vrtulník přiletěl krátce před půl třetí přímo z úspěšné pátrací akce po pohřešovaném muži. Na pláži si pak pro veřejnost připravili ukázky modelových situací záchrany tonoucích Psí vodní záchranáři společně se zvíkovskými policisty na člunech.

Během dne jsme také s dětmi i dospělými hovořili o různých nástrahách pobytu u vody obecně, i z pohledu naší policejní činnosti. Děti si odnášeli preventivní materiály i úsměv na rtech.

Přejeme všem krásné prázdniny a u vody jen bezpečně.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

18. července 2022

