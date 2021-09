Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Alkoholová havárie

České Budějovice - S téměř třemi promile způsobil nehodu tří vozidel.

Značné množství alkoholu v krvi zřejmě kolovalo v těle mladého řidiče osobního vozidla tovární značky Citröen C5 v pátečním podvečeru. V 18:30 hod. jel s uvedeným vozidlem po silnici I/20 od Strakonické ke Krčínově ulici, kdy pravděpodobně vzhledem k svému stavu nedodržel bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucím před ním a svou přední části narazil do osobního vozidla tovární značky Volkswagen Polo. To nárazem odhodil do nákladního vozidla tovární značky MAN s návěsem. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění osob.

Při vyšetřování této nehody zjistili českobudějovičtí dopravní policisté, že je 25 letý mladík ovlivněn návykovou látkou, kdy testem přístrojem Dräger prokázali v dechu 2,9 promile. Ani po pár minutách opakovaný test se nikterak nelišil od prvního měření. Zároveň se mladík dopustil dalšího přečinu, neboť má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do léta roku 2023.

Strážci pořádku mu zakázali další jízdu, muž s měřenými hodnotami souhlasil a nepožadoval lékařské vyšetření odebráním biologického materiálu. Případ uvedené nehody je šetřen pro podezření ze spáchání přečinů Ohrožení pod vlivem návykové látky a Maření výkonu úředního rozhodnutí.

12. září 2021

