Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Agresivní syn

Strakonice – Muž skončil ve vazbě.

Dlouhodobé problémy se synem vyústily minulý týden. Matka oznámila policii další z mnoha protiprávních jednání, kterých se dopustil její 34letý syn koncem minulého týdne. V pátek 20. května 2022 policisté vyjížděli do bytu oznamovatelky, kde její syn vykopl vstupní dveře do bytu. Důvodem agresivního chování bylo, když mu matka odmítla dát klíče od kolárny. S matkou se proto začal o svazek klíčů přetahoval, až upadla na zem. Poté jí klíče z ruky vytrhl a utekl s nimi před dům. Při potyčce jí způsobil drobná zranění v obličeji a zranění na ruce. Pomocí klíče si pak odemkl vstupní dveře do kolárny domu, kde odcizil trekingové pánské jízdní kolo, na kterém odjel neznámo kam. Asi po hodině přijel k domu v ulici Heydukova ve Strakonicích, kde v jednom z bytů žijí jeho známí. Aniž by je informoval o návštěvě, neoprávněně a nezjištěným způsobem jim vnikl do bytu. Když se známí vrátili domů, z nezvané návštěvy radost neměli a muže vyzvali, aby byt okamžitě opustil a zavolali policii. Muž z bytu odešel, ale odjet na kradeném kole už nestačil. Policejní hlídka ho před domem zadržela. Provedený orientační test na návykové látky ukázal u muže pozitivitu na THC a amfetamin/metamfetamin. Zadržený skončil v policejní cele a nyní je vazebně stíhán ze spáchání trestných činů krádež, porušování domovní svobody a zločinu loupež, za který mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

23. května 2022

vytisknout e-mailem