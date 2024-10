Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Žena chtěla skočit z mostu

Policisté z pražské speciální pořádkové jednotky přesvědčili ženu stojící na okraji mostu, aby svoji tíživou situaci neřešila sebevraždou.

V pátek 27. září krátce po poledni byli vysláni policisté operačním důstojníkem do ulice Před Nádražím v Praze 4, kde stála žena na okraji železničního mostu a hrozila skokem dolů. Policisté se k ženě dostali během velmi krátké chvíle, jeden z policistů s ní okamžitě začal komunikovat a další stál opodál, aby v případě potřeby zasáhl a ženu chytil. Vzhledem k tomu, že žena krvácela z oblasti břicha, bylo velmi důležité, aby ji co nejrychleji dostali do rukou záchranářů.

Mezi tím policisté z oddělení hlídkové služby Prahy IV uzavřeli kompletně provoz v ulici Sulická, která vedla pod tímto mostem. Taktéž omezením dopravy umožnili snadný příjezd záchranářům a hasičskému záchranému sboru. Po krátkém vyjednávání se policistům podařilo velmi rozrušenou a neustále plačící ženu přesvědčit, aby svého jednání zanechala a šla s nimi. Policisté posléze zjistili, že se žena sama před tím, než se postavila na okraj mostu, v úmyslu skočit dolů, ještě několikrát sama poranila nožem. Přivolaný lékař spolu se záchranáři ženu na místě v sanitce ošetřili a převezli do nemocnice.

kpt. Eva Kropáčová

7.10.2024

