Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zadržený převaděč

Běžná dopravní kontrola odhalila v nenápadném vozidle desítku Syřanů, kteří neměli cestovní doklady. Řidič následně skončil v poutech pro podezření z převaděčství.

Dopravní policisté si v úterý 18. července v časných ranních hodinách všimli na pražském okruhu osobního vozidla Mazda 5, jejíž řidič na sebe upoutal pozornost pomalou jízdou a kličkováním z pruhu do pruhu, aniž by dal znamení o změně směru jízdy. Rozhodli se proto vozidlo zastavit a řidiče zkontrolovat. V rámci kontroly policisté zjistili, že u sebe nemá řidičský průkaz, a to nebylo vše. Uvnitř sedmimístného vozidla nalezli celkem deset osob syrské národnosti z toho dvě děti. Kromě řidiče, který předložil hlídce průkaz o povolení k pobytu, nikdo další u sebe cestovní doklad neměl. Vzniklo tak podezření z nelegálního překročení hranic a převaděčství. Na místo si proto zasahující policisté přivolali kolegy z cizinecké policie. Ti podezření potvrdili a všech jedenáct osob včetně řidiče si na místě převzali. Všichni zajištění následně skončili na služebně cizinecké policie v Kaplanově ulici.

Čtyřicetiletý řidič je v tuto chvíli podezřelý ze spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Sedm zajištěných osob bylo vráceno zpět na území Slovenské republiky, odkud k nám přijely, žena a dvě děti musí opustit území ČR.

por. Mgr. Jan Rybanský - 19. červenec 2023

