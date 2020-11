Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zadržený podezřelý

Policisté zadrželi muže, který má na svědomí poškození sklepních kójí a zámku od vstupních dveří do baru.

Dnes nedlouho po nedělní půlnoci zadržela hlídka policistů druhého policejního obvodu devětadvacetiletého muže, který se měl podle oznámení všímavého občana pokusit vloupat do jednoho z barů na křižovatce ulic Lublaňská a Koubkova na Novém Městě. A to nebylo všechno. Policisté následně zjistili, že muž toho má na svědomí mnohem více. Kromě baru se o několik minut později pokusil násilím vloupat do několika sklepních kójí v Koubkově ulici, ale ani v jednom případě nebyl úspěšný. Neúspěšný byl i jeho následný pokus o útěk, a to ve chvíli, kdy si všiml hlídky. Policisté z hlídkové služby ho po chvíli pronásledování zadrželi a předvedli na policejní služebnu. Zadrženému nepomohly ani výmluvy, že v této pozdní době pospíchal domů od kamarádky. Poté, co policisté nalezli v jeho batohu různé druhy nářadí, muž pochopil, že nemá cenu zapírat, a ke všemu se doznal. Mimo jiné uvedl, že věci získané trestnou činností by následně prodal.

Případem se zabývají policisté z místního oddělení Nové Město pro podezření ze spáchání trestného činu krádež.

por. Mgr. Jan Rybanský – 30. listopad 2020

