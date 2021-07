Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Záchrana

Pražští policisté z pohotovostní motorizované jednotky a místního oddělení Jižní Město zachránili život muži.

V pátek kolem půl jedenácté večer vyjížděli policisté z pohotovostní motorizované jednotky do ulice Nechvílova v Praze 4, kde se nacházel muž bez známek života. Před domem na ně již čekala sousedka, která je pustila dovnitř a navedla do bytu v 7. patře. Na místo následně dorazili i policisté z místního oddělení Jižní Město, kteří po celou dobu asistovali kolegům. V obývacím pokoji na gauči se nacházel muž bez známek života a jeho žena mu poskytovala první pomoc. Policisté si nachystali přístroj AED neboli defibrilátor, který je součásti výbavy služebních vozidel. Je to přístroj, který je schopen elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce. Ten však v prvopočátku nedoporučil výboj a tak policisté zahájili nepřímou srdeční masáž. Po zhruba třech minutách přístroj AED vyhodnotil, že podá výboj, kdy tak učinil. Policisté dále v nepřímé srdeční masáži pokračovali a střídali se při ní.

Po několika minutách se na místo dostavila posádka zdravotní záchranné služby, která muže připojila na přístroj „Lucas“ a pokračovala v lékařských úkonech. Jakmile muže stabilizovala, byl převezen do nemocnice.

Díky včasnému zásahu policistů i záchranářů se tak muže podařilo zachránit.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 26.7.2021

VIDEO: https://www.uschovna.cz/zasilka/NYCTJ5D7XFF4SRCZ-ZMU/

Na konci videa mluví mluvčí pražské záchranky Bc. Jana Poštová, která vysvětluje správný postup při resuscitaci.

