Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Záchrana tonoucího

Policisté zachránili muže, který skočil ze Štefánikova mostu přímo do Vltavy a nemohl vlastními silami doplavat ke břehu.

V pondělí 14. října v časných ranních hodinách přijali operátoři tísňové linky několik oznámení, podle kterých měl neznámý muž v centru metropole svým chováním obtěžovat ostatní občany. V prvém případě se jednalo o verbální konflikt, kdy muž nevybíravým způsobem slovně napadal kolemjdoucí v centru. O hodinu později měl ten samý muž podle oznámení rozbít prodejní stánek na náměstí Republiky. Prověřením místa se to však neprokázalo. Svědci pouze uvedli, že chtěl pravděpodobně „pomáhat“ dělníkům, kteří stánek stavěli. Vzhledem k jeho stavu ho však z místa vykázali, což se mu nelíbilo, a po chvíli odešel. Policisté hlídkové služby prvního policejního obvodu dotyčného dostihli na Štefánikově mostě a chtěli, aby jim své chování vysvětlil. Ten však na slova policistů příliš nereagoval, nesrozumitelně artikuloval a postupně se začal svlékat. Poté, co odhodil poslední svršek a zůstal jen ve spodním prádle, nečekaně přeskočil kamennou zídku mostu a spadl do Vltavy. Policisté okamžitě zareagovali a seběhli z mostu dolů ke břehu řeky. Přes kotvící loď se dostali blíž k tonoucímu, který stále nesrozumitelně volal a snažil se plavat ke břehu. To se mu však nedařilo, neboť ho silný proud unášel a chvilkami mizel i pod hladinou. Záchrana v podobě silného lana či záchranného kruhu nepomohla, jelikož se nedokázal chytit. Policisté tak museli do vody a pro tonoucího doplavat. Společnými silami ho zachytili a plavali zpátky k boku lodi. Na palubu jim už se zachráněným pomohli kolegové z Bartolomějské a péjáci.

Zachráněný i zachránci skončili společně v péči zdravotníků, kteří je následně odvezli k ošetření do nemocnice.

Pětatřicetiletý muž, který nadýchal přes dvě promile alkoholu, nedokázal své chování vysvětlit.

por. Mgr. Jan Rybanský – 17. října 2019

Související dokumenty video.mp4

Velikost souboru:52,0 MB / formát MP4

