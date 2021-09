Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vydírání

Pátráme po skupince osob, která osmnáctiletému poškozenému vyhrožovala a donutila ho vybrat z bankomatu hotovost.

Pražští kriminalisté pátrají od poloviny června po skupince čtyř osob, která je podezřelá ze spáchání trestného činu vydírání. Případ se stal ve středu 16. června krátce po jedenácté hodině večer. Osmnáctiletý chlapec se vracel z tréninku domu a V parku Přátelství poblíž ulice Vysočanská v Praze 9 ho dva muži oslovili, zda nemá cigaretu. Na to jim odpověděl, že nemá a rychlou chůzí pokračoval domů. Když se otočil, uviděl, že ho ti dva muži sledují. Po pár metrech dál na něj již čekali další dva dosud neznámí podezřelí, kteří poškozeného společně obestoupili a donutili ho, sednout si na lavičku. Jeden z nich vzal poškozenému batoh a druhý mobilní telefon. Následně ho pod psychickým nátlakem, který spočíval v početní převaze a dávce vulgarit, donutili vybrat z bankomatu hotovost, kterou měl na svém účtu. Slíbili mu, že pokud poslechne a vybrané peníze jim donese, vrátí mu zpět mobilní telefon. Poškozený se snažil ještě před nástupem do autobusu, ve kterém měli společně jet k bankomatu, před muži utéct, ale to se mu nepodařilo. Proto osmnáctiletý mladík z obavy o svůj život poslechl a vybral z bankomatu ve Verneřické ulici hotovost, kterou následně podezřelým předal.

Kriminalisté šetřením zajistili kamerové záznamy, na kterých jsou zachyceni pouze dva ze čtyř podezřelých mužů.

Pokud je na záběrech poznáváte, třeba i díky oblečení, které měli v době incidentu na sobě nebo víte, kde by se mohl zdržovat, ozvěte se prosím na linku 158. V případě, že má k případu někdo jakékoliv informace nebo byl také svědkem události, ať se též ozve na tísňovou linku.

Kriminalisté v současné době celý případ prověřují pro podezření ze spáchání trestných činů vydírání, krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což pachatelům v případě dopadení a odsouzení hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Violeta Siřišťová

9. 9. 2021

