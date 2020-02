Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vybíral z cizího

Policisté pátrají po totožnosti muže, který prostřednictvím odcizené platební karty vybral přes šedesát tisíc korun. Neznáte ho?

Policisté z místního oddělení Jarov pracují na objasnění případu, který se stal koncem minulého roku v bytovém domě v ulici Zelenky Hajského v Praze 3. Pachatel si na chodbě domu všiml klíčů v zámku dveří do bytu a využil toho. Potichu vešel dovnitř a začal ho prohledávat. Uvnitř našel nejen spícího muže, ale i jeho osobní doklady, dvě platební karty, pánské náramkové hodinky a doklady k vozidlu. Vše si okamžitě přisvojil. Mezitím se však muž probudil. Nezvaného návštěvníka to nijak nepřekvapilo a ihned na situaci zareagoval. Muži vrátil klíče s tím, že si je zapomněl vyndat ze zámku. Za což sklidil díky. Zbytek si však ponechal. Když to okradený zjistil, byl pachatel již pryč. Nezbylo mu tak nic jiného než celou událost nahlásit na policejní služebně.

Tam policistům poskytl i popis zloděje: atletická, přibližně 180 cm vysoká postava a lehce snědá pleť. Výrazným markantem jsou pravděpodobně tři chybějící zuby v horní čelisti.

V souvislosti s tímto případem pátráme po muži, který je zachycen na záběrech z bezpečnostních kamer ve chvíli, kdy odcizenou platebku využil k výběru hotovosti. Částka, která se mu podařila vybrat, přesáhla šedesát tisíc korun. Pokud znáte jeho totožnost nebo máte informace, které by vedly k jeho vypátrání, kontaktujte linku 158.

Případ je prošetřován pro podezření z trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Policisté bude zajímat, jak se muž k platební kartě dostal. Není také vyloučeno, že měl komplice.

por. Mgr. Jan Rybanský – 11. února 2020

