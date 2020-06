Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vloupání za bílého dne

Pátráme po dvojici mužů, která se vloupala do bytu, kde v tu dobu byli nájemníci.

Od poloviny června pátrají kriminalisté třetího policejního obvodu po dvojici, která se v Sokolovské ulici v Praze 8 vloupala do bytu. Muži nejprve zazvonili na byt, do kterého se chtěli vloupat, aby se ujistili, zda se v něm někdo nenachází. Nájemníci v domnění, že je to návštěva pro toho druhého, nešli ani jeden otevřít. Oba se v tu chvíli nacházeli, každý v jiné místnosti. Muži se do bytu vloupali, jelikož si mysleli, že v něm nikdo není. Velké překvapení pak pro ně bylo, když se ve dveřích potkali tváří v tvář s nájemníky. Dvojice mužů se zalekla a rychle utekla pryč. Svým jednáním způsobila škodu za více než dva tisíce korun a to tím, že při vloupání rozbila vstupní dveře.

Policisté šetřením zajistili kamerové záznamy, na kterých je dvojice vidět. Pokud muže na přiložených záběrech poznáváte nebo víte, kde by se mohli zdržovat, ozvěte se neprodleně na linku 158.

Kriminalisté celý případ v současné době prověřují pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody, za což pachatelům v případě dopadení a odsouzení, hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 29.6.2020

