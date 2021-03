Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vloupání do kanceláře a bytů

Policisté pracují na objasnění případu vloupání do kanceláří v Bělohorské ulici, kde se podle zjištění ztratilo sto šedesát klíčů od různých bytů a nebytových prostor v Praze.

Policisté z místního oddělení Karlín pracují na objasnění případu vloupání do kanceláří firmy v Bělohorské ulici o prvním únorovém víkendu. Pachatel, nebo pachatelé tam kromě spotřební elektroniky, počítačové techniky a příručního trezorku odcizili i na sto šedesát klíčů od bytů a nebytových prostor v Praze, včetně visaček s adresami, o které se firma stará. Ačkoli policisté spolu s kriminalisty neprodleně po nahlášení události majitele i uživatele zmiňovaných prostor kontaktovali, aby předešli možnému protiprávnímu jednání, v pěti zjištěných případech tomu již zabránit nedokázali. V neděli 7. února proběhlo vloupání do dvou bytových jednotek v Karlíně, ze kterých byla odcizena elektronika, šperky a hotovost v celkové výši přesahující půl milionu korun. Dovnitř se nezvaní hosté dostali bez použití násilí a je tedy velmi pravděpodobné, že bylo využito čerstvě odcizených klíčů. Tomu napovídá i skutečnost, kterou policisté zaznamenali na záběrech z bezpečnostních kamer. Je na nich muž, který drží v rukou velký svazek klíčů i s visačkami s jejichž pomocí si otevře vstupní dveře do domu. Kamery ho opakovaně zaznamenali před domem společně s dalším mužem. Na dalších záběrech je vidět jak si dvojice odnáší odcizené věci z bytů. V souvislosti s případem pátráme nejen po této dvojici podezřelých, ale i po dvou svědcích, kteří se pohybovali v inkriminovanou dobu před domem. Jeden ze svědků s podezřelým dokonce prohodil několik slov.

Pokud máte informace k případu nebo k osobám na záběrech, které by vedly k jejich nalezení, kontaktujte linku tísňového volání 158.

Věc je vedena jako podezření ze spáchání trestného činu krádež.

por. Mgr. Jan Rybanský - 22. březen 2021

