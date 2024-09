Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Úspěšná resuscitace

Policisté hlídkové služby druhého policejního obvodu úspěšně resuscitovali ženu, která zkolabovala na veřejných toaletách.

Příběh s dobrým koncem se odehrál ve středu 18. září na hlavním vlakovém nádraží v Praze. Kolem devatenácté hodiny nalezla ostraha spolu s oznamovatelkou na dámských toaletách ženu, která tam ležela na zemi v bezvědomí a nedýchala. Po oznámení na místo události dorazili během několika okamžiků policisté a okamžitě zahájili nepřímou masáž srdce mladé ženy. Resuscitaci hlídka prováděla až do příjezdu záchranářů, a ač zpočátku žena nejevila známky života, hlídce se ji po několika minutách podařilo ženu oživit. Následně byla předána do péče záchranářů a odvezena do nemocnice, tam však dlouho nepobyla a při vhodném okamžiku z nemocnice utekla.

por. Mgr. Jan Rybanský – 27. září 2024

