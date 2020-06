Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Ujížděl na kradené motorce

Policistům z pohotovostní motorizované jednotky ujížděl „motorkář“ na odcizené motorce, pod vlivem drog a se zákazem řízení.

V pátek, půl hodiny po půlnoci, si policisté z pohotovostní motorizované jednotky povšimli v ulici Milady Horákové v Praze 7 motorky, kterou se rozhodli zkontrolovat. Na sobě totiž měla umístěné registrační značky, které patřili na jiný motocykl. V momentě, kdy se na služebním voze rozsvítily majáky, „motorkář“ zabral za plyn a začal ujíždět. Celé pronásledování netrvalo dlouho, jelikož řidič nezvládnul řízení a v ulici Nad Královskou oborou havaroval do zaparkovaného auta. To ho však neodradilo a i přesto, že byl po nehodě zraněný, utekl před policisty do Stromovky. Tam ho „péjáci“ dostihli a za užití donucovacích prostředků zpacifikovali. Muž ujížděl hned z několika důvodů. Motorka byla před rokem odcizena na Praze 7, on měl uložené dva zákazy řízení, a to až do roku 2021, a také test na omamné a psychotropní látky byl u něj pozitivní.

Třiatřicetiletý muž byl omezen na osobní svobodě a převezen na policejní služebnu, tam si vyslechl podezření ze spáchání trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněné užívání cizí věci. V případě odsouzení mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Případem se nyní zabývají, jak policisté z místního oddělení Letná a dopravní služby, tak i kriminalisté šetřící krádeže vozidel v Praze I.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 23.6.2020

