Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Šťastný konec

Přes čtyři hodiny hledali pražští policisté pohřešovanou šestasedmdesátiletou seniorku, která odešla z místa bydliště v odpoledních hodinách na zdravotní procházku. Vyčerpanou a prokřehlou, čekající na pomoc, jí nalezli v poli za pomoci policejního vrtulníku.

Přes čtyři hodiny hledali pražští policisté šestasedmdesátiletou ženu, která odešla z místa svého bydliště v Praze 5 včera kolem šestnácté hodiny na pravidelnou zdravotní procházku. Po dvou hodinách, kdy se stále nevracela domů, začala mít dcera o svou maminku strach a kontaktovala linku 158. Policistům celou událost popsala a doplnila i pravděpodobný pohyb, kde by se pohřešovaná mohla nacházet. Do uvedené lokality vyrazilo několik policejních hlídek z pohotovostní motorizované jednotky a místního oddělení, které doplnili policisté ze speciální pořádkové jednotky spolu se strážníky městské policie. I přes veškerou snahu se nepodařilo ženu nalézt, a tak byl kolem jednadvacáté hodiny na pomoc přizván policejní vrtulník s termovizí. Pátrání pak pokračovalo několik dalších desítek minut až do dvaadvacáté hodiny, kdy pohřešovanou nelezli piloti na poli. Tam nasměrovali i pozemní hlídky, které prokřehlé a zesláblé ženě okamžitě poskytly potřebnou péči a předaly zdravotníkům. Žena se chůzí v podmáčeném terénu natolik unavila, že ji nepomohly ani trekové hole, a tak si sedla na zem a čekala na pomoc. Vzhledem ke vzdálenosti od obytných budov nikdo neslyšel, ani její volání o pomoc. Naštěstí vše dopadlo dobře a od zdravotníků si ženu převzala rodina.

por. Mgr. Jan Rybanský – 17. prosinec 2021

Související dokumenty videozáznam.mp4

Velikost souboru:65,4 MB / formát MP4

