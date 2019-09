Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Sexuální obtěžování

Kriminalisté z prvního policejního obvodu hledají podezřelého muže, který poblíž parku Stromovka sexuálně obtěžoval ženu.

Od posledního srpnového dne prošetřují kriminalisté prvního policejního obvodu případ mravnostního charakteru, který se stal v blízkosti parku Stromovka v Praze 7. Maminka šla se svým miminkem, které měla umístěné v kočárku na odpolední procházku do parku. Přitom k ní přijel muž na kole se svým psem a snažil se s ženou navázat přátelskou komunikaci. Ta cyklistovi sdělila, ať ji nechá být a nevšímala si ho. To se mu nelíbilo a tak začal maminku osahávat na intimních místech. Poškozená se bránila, jak slovně, tak fyzicky a proto muž nasedl na kolo a společně se svým psem odjel směrem do ulice Za Elektrárnou v Praze 7.

V rámci vyšetřování kriminalisté získali kamerové záznamy, na kterých je vidět podezřelý muž, jak jede na kole. Zároveň sestavili s poškozenou identikit podezřelého cyklisty.

Dosud zjištěné poznatky vypovídají také o tom, že cyklista, kterého kriminalisté hledají, by měl být ve věku cca 40 let, vysoký kolem 180 centimetrů, štíhlé až vyhublé postavy. V obličeji by měl mít vrásky a když se usmál, tak měl levý horní zub zbarvený do žluto černa. Muž mluvil česky a ráčkoval. Podle poškozené se jednalo o udržovaného a čistě oblečeného muže. Někdo by mohl poznat podezřelého podle psa, kterého měl sebou. Jednalo se s největší pravděpodobností o štěně vlčáka, tmavé srsti a muž ho oslovoval Marvine.

Pokud muže na přiložených záznamech nebo identikitu poznáváte, nebo víte, kde by se mohl zdržovat, ozvěte se na linku 158.

Celý případ kriminalisté v současné době prověřují pro podezření z trestného činu výtržnictví, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až dvou let.

pprap. Violeta Siřišťová – 25. září 2019

