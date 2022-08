Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Recidivista zadržen

Pražští kriminalisté zadrželi nepoučitelného recidivistu, který při svých nočních zlodějských výpravách napáchal škodu za čtvrt milionů korun.

O tom, že bez ohledu na dobu dovolených a prázdnin pracují kriminalisté z pražské Palmovky na plné obrátky, se ve druhé polovině srpna přesvědčil i třiatřicetiletý recidivista. Muž byl kriminalisty zadržen poté, co po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání a byl na něj vydán předchozí souhlas se zadržením Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 9. Podezřelý, který i přes svůj věk měl již třikrát možnost se seznámit s prostředím českých věznic, kde strávil již skoro sedm let svého života, se ale neřídil příslovím, že „Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne!“ Poté, co dubnu letošního roku opustil brány věznice, vedl spořádaný život pouze jeden měsíc. Následně se tak jako již v minulosti začal vydávat na noční zlodějské výpravy, při kterých se s využitím svého ručního nářadí vloupával do podzemních garáží, vozidel, kočárkáren a dalších objektů, kde bral vše, co mělo nějakou hodnotu. Nutno podotknout, že jeho nejoblíbenějším artiklem byla jízdní kola, kdy v některých případech, na již dříve odcizeném kole, přijel na další místo činu, zde ukradl jiné kolo a původní dopravní prostředek tam zanechal. Při vloupání do obchodu na pražském Žižkově měl ještě štěstí, neboť od majitele, který v provozovně přespával a kterého probudil hluk při páčení dveří prodejny, dostal při pronásledování pouze „nakopáno“, ale i tak z místa uprchl. Kriminalisté však neponechali nic náhodě a poté, co se jim po intenzivním pátrání podařilo zjistit současný pobyt recidivisty v pražských Letňanech, tak si na něj počkali. V momentě, když se vracel ze svých nočních toulek, překvapili ho kriminalisté. Za užití donucovacích prostředků hmatů, chvatů a hrozby namířenou zbraní využili kriminalisté nejen k zabránění útěku podezřelého, ale i k překonání odporu, který při zadržení kladl. Recidivista měl u sebe zlodějské náčiní i větší finanční hotovost. Při domovní prohlídce policisté zajistili velké množství odcizených věcí a nářadí, které při trestné činnosti používal, včetně speciálního rozlamovače zámků. Policejní komisař prozatím muže obvinil z deseti skutků krádeží, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, kdy je předpoklad rozšíření obvinění o další desítky trestných činů.

Obvodnímu státnímu zástupci byl podán podnět k podání návrhu ke vzetí obviněného do vazby, ten jej akceptoval a soud poslal obviněného do vazby.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 25. srpna 2022

VIDEO ZADRŽENÍ: https://posilej.cz/zasilka/f9bQp28

VIDEO SKUTKY: https://posilej.cz/zasilka/sp4u05wY

