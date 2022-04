Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Přepadl ženu

Útočník přepadl ženu a chtěl jí vzít kabelku, kterou měla přes rameno. Teď ho pro loupež hledají policisté. Neznáte ho?

Pražští kriminalisté pracují na objasnění případu loupeže, který se stal v pátek ráno 18. března v Praze 5. Neznámý muž si tam vyhlédl ženu jdoucí po chodníku Vítězné ulice a chtěl jí strhnout kabelku, kterou měla přes rameno. To se mu však nepodařilo, jelikož žena si tašku bránila, a nechtěla ji pustit z ruky. Mezi oběma tak vznikla tahanice, vlivem níž napadená spadla na zem, kde se udeřila do boku a do hlavy. Ani tam však boj o kabelku nepřestal. Agresor se ji chtěl škubáním a trháním zmocnit. To se mu ani na podruhé nepovedlo, a tak s nepořízenou utekl směrem k tramvajové zastávce Újezd a nastoupil do tramvaje č. 20. Uvnitř se převlékl do světlé bundy, aby zmátl případné pronásledovatele. Na zastávce Anděl pak vystoupil a odešel směrem k ulici Na Knížecí.

Zajištěné záznamy nejsou kvalitní i přesto věříme, že by podezřelý mohl být poznán. Pokud ho poznáváte, kontaktujte linku 158. Děkujeme.

Případ je prověřován pro trestný čin loupež, ze kterého je násilník podezřelý. V případě dopadení a odsouzení mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský – 26. duben 2022

Související dokumenty videozáznam.mp4

Velikost souboru:76,0 MB / formát MP4

