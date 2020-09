Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Přepadení pošty

Kriminalisté hledají lupiče, který s granátem v ruce přepadl poštu.

V pátek před desátou hodinou dopoledne přišel na poštu v ulici Na Strži v Praze 4 muž, který si nejprve vzal číslo z pořadníku a počkal, až na něj přijde řada. Pak přistoupil k přepážce a pracovnici předložil text s výhrůžkou a s žádostí o vydání peněz. Zároveň poštovní pracovnici ukázal granát, který držel v ruce a naznačoval jeho odjištění. Žena mu ve strachu o život vydala několik tisíc korun a muž z místa odešel.

Příchod podezřelého zachytily kamery, a ač mu není vidět do tváře, tak kriminalisté doufají, že ho někdo pozná. Na záběrech je totiž vidět, že muž kulhá a někdo by ho podle toho mohl poznat. V případě, že je to tak, volejte na linku 158.

Za trestný čin loupež pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

kpt. Jan Daněk – 26. 9. 2020

Související dokumenty Lupič.mp4

Velikost souboru:3,5 MB / formát MP4

Čekání.mp4

Velikost souboru:4,9 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem