Přepadení benzínky

Inzulínovým perem ohrožoval obsluhu benzínky a chtěl peníze. Útočníka pomohl zastavit zákazník.

Benzínku na Švehlově ulici v Praze 10 přepadl před několika dny muž, který měl v ruce inzulínové pero a dožadoval se vydání peněz z pokladny a cigaret. Žena mu odmítla cokoliv dát, agresor ji začal ohrožovat zmiňovaným perem a snažil se dostat za pokladnu, aby sebral peníze.

Ještě před celým incidentem byl na benzínce tankovat zákazník, který když odcházel, tak se s tímto útočníkem potkal. Jelikož se mu nezdál, tak se rozhodl počkat v autě a sledovat co se bude dít. A dobře udělal, protože muž začal útočit na paní za pokladnou. Když to viděl, že se žena za pultem dostala do nesnází, tak jí přispěchal na pomoc. S agresorem chvíli zápasil a podařilo se mu ho dostat ven před benzínku. Tam ho pak zadrželi přivolaní policisté.

Případ je vyšetřovaný pro trestný čin loupež, za což hrozí až deset ket odnětí svobody a třiatřicetiletý muž skončil ve vazbě.

mjr. Jan Daněk – 23. 12. 2022

