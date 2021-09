Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Policisté uhasili požár

Policisté uhasili včera ráno požár v bytě.Díky rychlé reakci a včasnému dojezdu se požár naštěstí nerozšířil.

V pátek ráno vyjížděli policisté z pohotovostní motorizované jednotky do pražských Záběhlic, kde mělo dle oznámení v jednom z panelových domů hořet, a z bytu se měl valit hustý dým. Když přijeli policisté na místo, zjistili, že v jednom z bytů, který se nacházel v 9. patře, opravdu hoří. Proto jeden ze zasahujících policistů běžel do suterénu budovy, kde se nacházely hlavní jističe, které vypnul a odstavil tak bytové jednotky od přívodu elektrické energie. Následně informoval své kolegy o tom, že již mohou požár uhasit. Policisté provedli násilný vstup do bytu a požár před příjezdem hasičů uhasili. Správný postup policistů ocenil i velitel hasičů, který posléze přijel na místo. Hasiči zkontrolovali dům pomocí termokamery a zjistili, že policisté požár zcela uhasili. Díky rychlé reakci a včasnému dojezdu se požár naštěstí nerozšířil.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 4.9.2021

Související dokumenty požár video.mp4

Velikost souboru:65,4 MB / formát MP4

