Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Policisté pronásledovali odcizené vozidlo

Pražští policisté zastavili za pomoci PIT manévru a střelby odcizené vozidlo, jehož řidič neuposlechl výzev k zastavení, a snažil se ujet.

Včera hodinu před polednem chtěli členové pohotovostní motorizované jednotky v ulici Milady Horákové zastavit vozidlo, jehož registrační značky procházely evidencí jako odcizené, navíc na vozidlo nepatřily. Řidič však neuposlechl, na opětovné výzvy k zastavení nereagoval a začal ujíždět. V průběhu pronásledování po ulici Evropská se k hlídce přidaly další služební vozy a společně pak pokračovaly směrem k letišti. Pronásledovaný při jízdě metropolí ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu a porušoval dopravní předpisy s cílem policistům ujet. To se mu však nedařilo a po dlouhých minutách neúspěchu to chtěl zkusit jinak. V ulici Do Horoměřic odbočil na polní cestu a následně vjel do oraniště v domnění, že v měkkém terénu policisté zapadnou, a on ujede. To se však nestalo, a řidič tak směřoval zpět z pole na pozemní komunikaci a hrozilo, že bude pokračovat v další riskantní jízdě. Tomu chtěli policisté zabránit a za použití PIT manévru několikrát pronásledované vozidlo na poli otočili, nicméně stále pokračovalo v jízdě. Byli tak nuceni po několika varovných výstřelech, kdy řidič neuposlechl a nezastavil, otočit zbraň proti vozidlu a několikrát ho zasáhnout v oblasti pneumatik. Následný PIT manévr a zablokování pronásledovaného vozu těmi policejními, pak pronásledování nadobro ukončilo. Řidič skončil v poutech a byl předveden na policejní služebnu k dalším úkonům. Jeho spolujezdkyně pak k celé věci na stejné služebně podala vysvětlení.

Prověřením třiačtyřicetiletého zadrženého v policejních evidencích pak vyšlo najevo, že v minulosti byl za opakovanou majetkovou trestnou činnost odsouzen k pěti nepodmíněným trestům odnětí svobody, kdy z posledního byl propuštěn koncem dubna 2021. Několikrát mu byl také soudem prodloužen zákaz řízení motorových vozidel, a to až do ledna 2025, celkem tedy na dlouhých jedenáct let. Navíc se při výslechu přiznal, že vozidlo, ve kterém ujížděl, odcizil v uplynulých dvou týdnech v autobazaru na Praze 4 poté, co se vloupal do kanceláře, kde si vzal klíče od zapalování. Poté na něj přidělal i odcizenou registrační značku.

Řidič je v tuto chvíli podezřelý ze spáchání trestných činů krádež, maření výkonu úředního rozhodnutí, násilí proti úřední osobě a obecné ohrožení. Není však vyloučeno, že právní kvalifikace skutku bude změněna, či rozšířena. V případě odsuzujícího rozsudku hrozí za uvedené činy, až osmiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský - 5. únor 2022

vytisknout e-mailem