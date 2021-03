Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Policisté pátrají po pohřešovaném muži

Policisté pátrají po jednačtyřicetiletém muži, který doma zanechal dopis na rozloučenou.

Pražští kriminalisté prosí veřejnost o pomoc při pátrání po jednačtyřicetiletém muži, který vyhrožuje spácháním sebevraždy a v jeho bytě byl nalezen dopis na rozloučenou. Muž dal naposledy o sobě vědět ve středu 10. března v pozdních večerních hodinách, kdy své známé zaslal textovou zprávu. V té uvedl, že už nemůže z důvodů problémů s chůzí nikam dojít, a očekává, že jeho konec přijde brzy. Od té doby je jeho mobilní telefon nedostupný. V jeho bytě byl následně nalezen i dopis na rozloučenou.

Muž trpí diagnózou hraniční poruchy osobnosti, kdy má tendence i k sebepoškozování a násilí páchaném na vlastní osobě. Pohřešovaný byl opakovaně v minulosti hospitalizován v psychiatrické léčebně z důvodu pokusů o sebevraždu. Z tohoto důvodu nemůžeme vyloučit, že se muž nachází v přímém ohrožení života.

Kriminalisté do současné chvíle prověřili desítky míst, kde by se pohřešovaný mohl nacházet, bohužel se jej do současné chvíle nepodařilo vypátrat.

Popis:

Muž je 170 cm vysoké hubené postavy, má krátké blond vlasy ostřihané na „ježka“, modré oči, bradku a jizvu na pravém boku až k zádům. Na sobě má s největší pravděpodobností oblečený černý dlouhý kabát a tmavou zimní čepici.

Jakékoliv informace o pohřešovaném muži či místě, kde by se mohl nacházet, prosím oznamte na linku 158.



mjr. Eva Kropáčová

12.3.2021

