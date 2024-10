Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Policejní akce v Praze

Pražští policisté se v rámci třídenní policejní akce zaměřili na dodržování veřejného pořádku a dodržování zákazu pití alkoholu nezletilými a dětmi v metropoli.

Opatření proběhlo od čtvrtka do soboty a zúčastnilo se ho několik desítek policistů z každého pražského policejního obvodu. Určení policisté a kriminalisté prověřili na dvě stovky vybraných restaurací, barů, heren a squatů v celé metropoli. Dále zkontrolovali bezmála dva tisíce sto osob a osm set motorových vozidel. V průběhu akce zjistili přes dvě stě padesát přestupkových jednání převážně na úseku drog a alkoholu, z nichž přibližně dvě třetiny vyřešili na místě blokovou pokutou v celkové výši cirka dvě stě dvacet tisíc korun. Odhalili dva trestné činy, a to maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožování výchovy dítěte. Dále vypátrali osm osob, které byly vedeny v policejních evidencích. Policisté také zadokumentovali a předali zákonným zástupcům přes dvacet pět mladistvých ve věku 15 až 18 let, kteří byli pod vlivem alkoholu. Pro nevyhovující podmínky byla uzavřena jedna živnostenská provozovna.

Akce byla provedena ve spolupráci s pracovníky Celní správy, Hygienické stanice hl. m. Prahy, ČOI, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, OSPOD a Městské policie Praha.

por. Mgr. Jan Rybanský - 27. říjen 2024

